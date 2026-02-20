Θανατηφόρα παράσυρση 64χρονης στην Πατησίων

Μια 64χρονη παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα τα μεσάνυχτα, την ώρα που επιχείρησε να περάσει την Πατησίων, στη συμβολή με την οδό Τροίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το φανάρι ήταν πράσινο όταν επιχείρησε η γυναίκα να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να την παρασύρει διερχόμενο όχημα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μετέφερε τη γυναίκα πολύ σοβαρά τραυματισμένη, με κατάγματα, στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο η 64χρονη δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Τις έρευνες για το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία.



Πηγή: skai.gr

