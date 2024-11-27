Πέθανε ο Θάνος Παπαδόπουλος

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Θάνος Παπαδόπουλος.

Υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα του ελληνικού κινηματογράφου με χαρακτηριστικό ρόλο, αυτόν του «τεντιμπόι» στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, «Νόμος 4000».

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο νέος πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Νίκος Καραγιώργης, αποτίοντας φόρο τιμής στον σπουδαίο ηθοποιό.

Ο Θανάσης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Θήβα το 1938.

Είχε συμμετάσχει σε διάφορες ταινίες του κινηματογράφου, αλλά και τηλεοπτικές σειρές στην ιδιωτική και δημόσια τηλεόραση.

Έπαιξε δευτερεύοντες ρόλους σε αρκετές ταινίες. Στη δεκαετία του 1980 σημειώθηκε η ακμή της καριέρας του, καθώς εμφανιζόταν σε πάρα πολλές βιντεοταινίες.

Ως αποτέλεσμα των συμμετοχών σε διάφορες βιντεοταινίες, είναι ένας από τους δημοφιλέστερους Έλληνες ηθοποιός με βάση τις συμμετοχές σε ταινίες.

