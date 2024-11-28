Θανάσης Παπαδόπουλος: «Όταν γυρίζαμε τη σκηνή του τεντιμπόη, ο κόσμος με έφτυνε»

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του ηθοποιού του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, Θανάση Παπαδόπουλου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Αν και είχε πάντα «δεύτερους» ρόλους, υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα του ελληνικού κινηματογράφου με χαρακτηριστικό ρόλο, αυτόν του «τεντιμπόη» στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, «Νόμος 4000», του 1962.

Για τις ανάγκες του ρόλου και της κλασσικής σκήνης όπου εξευτελίζεται δημόσια από την αστυνομία με την ταμπέλα «είμαι τεντιμπόης, γιαούρτωσα τον καθηγητή του» ο ηθοποιός είχε ξυρίσει πραγματικά το κεφάλι του με «την ψιλή», όπως προέβλεπε ο νόμος.

Ο Θανάσης Παπαδόπουλος είχε μιλήσει πριν από χρόνια στη «Μηχανή του Χρόνου» για τη διάσημη σκηνή.

Ήταν 1962 και στην πλατεία της Φωκίωνος Νέγρη ήταν όλα έτοιμα για το γύρισμα της δημόσιας διαπόμπευσης. Πολλοί από τους κατοίκους ή τους περαστικούς της περιοχής όμως, δεν είχαν καταλάβει ότι επρόκειτο για κινηματογραφική λήψη.

Δεν γνώριζαν τον ηθοποιό ενώ έβλεπαν ότι τον συνόδευαν δύο «αστυνομικοί», οπότε θεώρησαν ότι επρόκειτο για πραγματικό τεντιμπόι, που είχε ρίξει γιαούρτι στον καθηγητή του, όπως έγραφε και η ταμπέλα που του είχαν «φορέσει».

«Ο κόσμος που είχε μαζευτεί με έβριζε, με έφτυνε και με βάραγε. Πίστευαν ότι το είχα κάνει πραγματικά. Ο κόσμος παραλίγο να με λιντσάρει. Η εποχή των τέντι μπόϋς...» είχε δηλώσει.

Ο Θανάσης Παπαδόπουλος έπαιξε ακόμα σε πολύ γνωστές ελληνικές ταινίες όπως «Η Λίζα και η άλλη», «Ο Κατήφορος», «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη», «Βίβα Ρένα», «Η χαρτορίχτρα», «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι», «Το πιο λαμπρό μπουζούκι» και «Ο μάγκας με το τρίκυκλο».

Στη δεκαετία του 1980 σημειώθηκε η ακμή της καριέρας του, καθώς εμφανιζόταν σε πάρα πολλές βιντεοταινίες και έγινε από τους δημοφιλέστερους Έλληνες ηθοποιούς, με βάση τις συμμετοχές σε ταινίες.

