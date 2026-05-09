Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει από την έρευνα για το θαλάσσιο drone το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα αξιολογούν οι ελληνικές αρχές, προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Τα 100 κιλά εκρηκτικών που έφερε το θαλάσσιο drone, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη.

Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Όπως αναφέρει το κρατικό κανάλι, το drone είναι ουκρανικής κατασκευής και πιθανόν να συγκαταλέγεται στον στόλο του Κιέβου, με τον οποία πλήττει ρωσικών συμφερόντων πλοία στη Μεσόγειο.

Τα ερωτήματα, πάντως, παραμένουν αναπάντητα, ενώ η έρευνα των ελληνικών αρχών συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

