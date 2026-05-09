22χρονος συνελήφθη στον Πειραιά με μισό κιλό κοκαΐνης

Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής, 8ης Μάη, ένας 22χρονος ημεδαπός στον Πειραιά, για παράβαση του νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών», καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μισό κιλό κοκαΐνης.

Τα στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά του πέρασαν χειροπέδες με τις επιπλέον κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων και της απείθειας.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο 22χρονος εντοπίστηκε στον Πειραιά, μέσα σε αυτοκίνητο. Αφού αντιλήφθηκε την παρουσία των στελεχών του Λιμενικού, αγνόησε τις υποδείξεις τους για διενέργεια νομότυπου ελέγχου και επιχείρησε να διαφύγει. Κατά την προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο, εκκίνησε το όχημά του δίχως να υπακούει στα φωτεινά και ηχητικά σήματα των υπηρεσιακών οχημάτων Λιμενικού, επιχειρώντας να τραυματίσει τα στελέχη του ΛΣ. Στη συνέχεια, αφού προκάλεσε υλικές ζημιές στα υπηρεσιακά οχήματα, καθώς και σε σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. όχημα, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τα στελέχη Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής του, ο 22χρονος απέρριψε μία νάιλον σακούλα η οποία περιείχε ένα χάρτινο κουτί, εντός του οποίου εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους πεντακοσίων τριάντα γραμμαρίων (530 γρ.).

Το προσδοκώμενο όφελος πώλησης των ναρκωτικών ουσιών, κυμαίνεται μεταξύ των ποσών των 26.500 ευρώ και των 53.000 ευρώ (50-100 ευρώ το γραμμάριο)

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν η ανωτέρω ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, η οποία πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ένα Ι.Χ.Ε. όχημα ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.



Πηγή: skai.gr

