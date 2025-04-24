Περισσότερα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τη σοβαρή υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται πως συνολικά 6 άτομα, -πέντε Κρητικοί και ένας από τη Χαλκίδα- τα οποία κατηγορούνται για την εμπλοκή τους σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας, συνελήφθησαν, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, χθες, Τετάρτη 23 Απριλίου 2025, σε περιοχή της Κρήτης. Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται και διευθυντικό στέλεχος δημόσιας υπηρεσίας στο Ηράκλειο, γνωστός στην τοπική κοινωνία.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση-, εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις των νομοθεσιών για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, την υποχρέωση δήλωσης των ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης, καθώς και για τα όπλα και ναρκωτικά.

Τι υποστηρίζουν

Κάποιοι από τους συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι αρκετά από τα αρχαία αντικείμενα δεν είναι αληθινά, είναι αντίγραφα και θα φανεί και από την αυτοψία που αναμένεται να γίνει.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι -έχοντας διαρκή δράση- κατείχαν αρχαιότητες και παράλληλα δραστηριοποιούνταν στην αναζήτηση αγοραστών, με σκοπό την μεταπώλησή τους.

Οι ρόλοι

Επιπλέον, διαπιστώθηκε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

μέλος της οργάνωσης διεύθυνε τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία λειτουργούσαν υπό τις οδηγίες του,

ορισμένα μέλη είχαν –κατά περίπτωση- το ρόλο του πωλητή και του παρέχοντος τον χώρο φύλαξης των αρχαιοτήτων,

έτερο μέλος λειτουργούσε ως μεσάζων αναζητώντας υποψήφιους αγοραστές, ενώ

το έκτο μέλος είχε αναλάβει τη μεταφορά των αρχαιοτήτων προς τα σημεία συνάντησης με τους υποψήφιους αγοραστές.

Πώς έγινε η αστυνομική επιχείρηση

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, στο πλαίσιο ειδικής συγκεκαλυμμένης επιχειρησιακής δράσης, όπου οι συγκεκριμένοι προσπάθησαν να πουλήσουν σε προγραμματισμένη συνάντηση, τουλάχιστον 46 αρχαιότητες.

Το ελληνικό FBI φέρεται να είχε καταφέρει να έρθει σε συμφωνία με κάποιους από τους έξι για την αγοραπωλησία αρχαίων αντικειμένων. Ένα ζευγάρι κατέβηκε στην Κρήτη εμφανιζόμενο ως οι αγοραστές για τα αρχαία αντικείμενα και έτσι όταν τους πήγαν σε ένα σπίτι σε χωριό του νομού Ηρακλείου για να τους δείξουν τα αρχαία, επενέβησαν οι αστυνομικοί στην επιχείρηση που είχε στηθεί και συνελήφθησαν τα έξι άτομα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αστυνομική επιχείρηση έχει ξεκινήσει από τα περασμένα Χριστούγεννα. Αξιοποιήθηκαν πληροφορίες του ιδιωτικού ερευνητή Γιώργου Τσούκαλη. Ο αρχαιολογικός θησαυρός βρισκόταν σε ένα νοικιασμένο σπίτι στο Ηράκλειο, όπου εκεί φαίνεται να σκόπευαν να τον πουλήσουν ουσιαστικά σε ένα ποσό που άγγιζε και τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτόν τον χώρο «έκθεση» θα εξέθεταν όλα τα αρχαία προς τους υποψήφιους αγοραστές προκειμένου να διαπραγματευθούν την πώληση.

Άγνωστη παραμένει προς το παρόν η προέλευσή τους. Η αρχαιοκάπηλοι φαίνεται να απευθύνονταν κυρίως σε συλλέκτες αρχαίων αντικειμένων, επιχειρώντας να πουλήσουν όλα αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε σωματικές έρευνες, καθώς και έρευνες σε οικίες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

15 λυχνάρια,

17 διάφορα ειδώλια και τμήματα αυτών,

3 διάφορα αγγεία και τμήματα αυτών,

πιθάρι, μεταλλικός διπλός πέλεκυς και μεταλλικό κοχλιάριο (κουταλάκι),

εικόνα Παναγίας Βρεφοκρατούσας,

5 διάφορα λίθινα και αποτμήματα αυτών,

μαρμάρινη παιδική κεφαλή,

3 οχήματα ως μέσα μεταφοράς προς πώληση αρχαιοτήτων,

1 πιστόλι με γεμιστήρα και 1 μη λειτουργικό περίστροφο,

17 φυσίγγια και 95 αβολίδωτα φυσίγγια,

συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη μεικτού βάρους 14 γραμμάριων,

ανιχνευτής μετάλλων νερού, 3 μηχανήματα- συσκευές και 3 δίσκοι μηχανήματος ανίχνευσης μετάλλων,

2 ζεύγη βέργες ραβδοσκοπίας και 1 σύστημα ραβδοσκοπίας,

6 κινητά τηλέφωνα, 2 καταγραφικά, μηχάνημα σκάνερ και

3.030 ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία και σε βάρος ατόμου, καθώς στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε περίστροφο.

Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, εξέτασε τις αρχαιότητες που κατασχέθηκαν, για την πλειοψηφία των οποίων, γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

