Της Έλενας Γαλάρη

Με κλειστές τις πόρτες θα διεξαχθεί η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής ο οποίος μαζί με την εν διαστάσει σύζυγό του, κατηγορούνται για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να διεξαχθεί η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, καθώς όπως είπε "συντρέχουν λόγοι προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και των παιδιών."

Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι, με τον δικηγόρο του πρώην αστυνομικού να αναφέρει στους δικαστές : "Υπάρχουν έξι παιδιά που έχουν ένα μέλλον μπροστά τους και δεν μπορούν να στιγματιστούν."

Κατά την έναρξη της διαδικασίας ο πρώην αστυνομικός, μέσω του συνηγόρου του, αρνήθηκε όσα του αποδίδονται και προανήγγειλε ότι θα προσκομίσει νέα στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως πριν από 15 μήνες, μετά τις καταγγελίες της εν διαστάσει συζύγου του αστυνομικού περί βιασμών σε βάρος των ανηλίκων παιδιών της, λέγοντας ότι τόσα χρόνια ζούσε μέσα σε ένα καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας.

Ο κατηγορούμενος προφυλακίστηκε με τις κατηγορίες του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, βιασμού και κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών, πορνογραφίας ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακής μεθοδευμένης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου, οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.

Λίγο καιρό μετά κατηγορούμενη κατέστη και η καταγγέλλουσα σύζυγός του για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Πηγή: skai.gr

