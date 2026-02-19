Λογαριασμός
Τέσσερα χρόνια μετά την τραγωδία στην Ιτέα Γρεβενών: Οι οικογένειες περιμένουν απαντήσεις

Τον Μάρτιο του 2022, τρεις εργαζόμενοι κυριολεκτικά εξαϋλώθηκαν σε εργοστάσιο εκρηκτικών στην περιοχή της Ιτέας στα Γρεβενά- Τι λένε οι συγγενείς των νεκρών

Όλοι έχουμε συγκλονιστεί από την τραγωδία στο εργοστάσιο των Τρικάλων, δυστυχώς όμως υπάρχει και προηγούμενο συμβάν, όπου άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη στη βάρδια τους.

Ήταν Μάρτιος του 2022, όταν 3 εργαζόμενοι κυριολεκτικά εξαϋλώθηκαν σε εργοστάσιο εκρηκτικών στην περιοχή της Ιτέας στα Γρεβενά.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ συνάντησε τους γονείς του 36χρονου Κώστα Ορφανίδη, οι οποίοι μέχρι σήμερα ζητούν απαντήσεις από τη δικαιοσύνη, ενώ στο ρεπορτάζ της εκπομπής ακούμε και την απάντηση της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

