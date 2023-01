Κηδεύεται ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος- Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας Ελλάδα 06:02, 16.01.2023 linkedin

Βασιλιάδες και εκπρόσωποι βασιλικών οίκων από 11 ευρωπαϊκά κράτη στην Αθήνα- Οι γιοι και τα εγγόνια του θα σηκώσουν το φέρετρο του τέως βασιλιά- Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και απαγόρευση στις πτήσεις drones- Όλο το τελετουργικό