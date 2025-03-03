Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από το πλέον πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη χώρα, με πολλά ερωτήματα για την τραγωδία με τους 57 νεκρούς να παραμένουν ακόμα και σήμερα αναπάντητα.

Η έρευνα του Prime Time (δείτε όλο το επεισόδιο εδώ) με τον Γιάννη Σουλιώτη και τη Μαρία Βούσουλα εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη, τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σιδηροδρομικό δίκτυο πριν την 28η Φεβρουαρίου 2023, όσα συνέβησαν την ώρα του δυστυχήματος, ενώ εστιάζουν και στα κομβικά σημεία της μέχρι σήμερα δικαστικής έρευνας.

Από την έρευνα δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα αγαπημένα πρόσωπα των ανθρώπων που βρήκαν τραγικό θάνατο από τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη. Η ζωή εκείνων που έμειναν πίσω χωρίζεται στο πριν και το μετά. Το πριν ήταν γεμάτο όμορφες στιγμές και ζεστές αγκαλιές, το μετά μετατράπηκε σε έναν διαρκή αγώνα για την απονομή δικαιοσύνης. Ενώ όσοι βγήκαν ζωντανοί από εκείνη την ολέθρια νύχτα, κουβαλώντας ψυχικά και σωματικά τραύματα, απαιτούν να βγει στο φως η αλήθεια.

Ο πατέρας του Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους δείχνει φωτογραφίες από τα παιδικά χρόνια του γιου του. Τότε που στο σπίτι τους η χαρά ήταν διάχυτη. Ποιoς να του έλεγε ότι ο Πάνος του, που πριν λίγα χρόνια του είχε χαρίσει το πρώτο του εγγόνι, θα έφευγε από το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας για ένα ακόμη δρομολόγιο, αλλά δεν θα επέστρεφε ξανά. Ο 29χρονος Παναγιώτης ήταν συνοδός στα τρένα και πολύ χαρούμενος, που επιτέλους έκανε μια δουλειά που τον γέμιζε.

Ο Νίκος Χατζηβασιλείου είναι ο πατέρας της 26χρονης Ελισάβετ. Έδωσε ραντεβού για τη συνέντευξη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου μαζί με τη σύζυγο του και τη δεύτερη κόρη τους Μαρίνα καμάρωναν την Ελισάβετ να διαπρέπει ως μια ανερχόμενη σοπράνο... Η Ελισάβετ ό,τι είχε μάθει πως είχε γίνει δεκτή στην Όπερα του Βερολίνου και θα έφευγε το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς για τη Γερμανία.

Στο κινητό του Ηλία Παπαγγελή υπάρχει αποθηκευμένη φωτογραφία που δείχνει το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 19χρονη κόρη του, Αναστασία. Βαγόνι 3... Κάθισμα 12. "Εκείνο το βράδυ είχε έρθει να μας δει, πήγε και με τις φιλενάδες της και τους φίλους της στην Πάτρα στο καρναβάλι. Και γυρνώντας μπήκε στο τρένο γιατί το πρωί της Τετάρτης είχε μάθημα. Και έγινε αυτό που έγινε..."

Ο Νίκος Πλακιάς και η σύζυγός του Σοφία στο δυστύχημα έχασαν τις δίδυμες κόρες τους Θώμη και Χρύσα και την ανιψιά τους, Αναστασία. Τα τρία κορίτσια, όλες τους πρωτοετείς φοιτήτριες επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στο πατρικό τους, στο Καστράκι Καλαμπάκας. Τα εισιτήριά τους ήταν για τα τελευταία βαγόνια ωστόσο, μετά τη Λάρισα αρκετές θέσεις άδειασαν και τα τρία κορίτσια επέλεξαν να μετακινηθούν σε κουπέ του 2ου βαγονιού. "Με το λεωφορείο δεν μπορούσαν να βρουν εισιτήριο. Και βρήκαν εισιτήριο στο μοιραίο τρένο. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μας... Ότι βάζοντας τα παιδιά στο τρένο στο πιο ασφαλές μέσο... Ότι μπορούσαν τα παιδιά μας να μας τα φέρουν πίσω στις σακούλες. Γιατί έτσι μας τα φέρνουν στις σακούλες" λέει ο Νίκος Πλακιάς.

Στο δυστύχημα των Τεμπών η Μαρία Καρυστιανού έχασε την 19χρονη κόρη της Μάρθη. Σήμερα είναι το κεντρικό πρόσωπο του αγώνα των συγγενών για τη δικαίωση των δικών τους ανθρώπων.

"Το παιδί μου δολοφονήθηκε. Εμένα ο αγώνας για τη δικαίωσή της είναι το κύριο αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Ο πόνος υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι την τελευταία στιγμή που θα κλείσω τα μάτια μου. Δεν θα κάνω κάτι γι' αυτό, θα υπάρχει και θέλω να υπάρχει, δεν με ενοχλεί καθόλου. Η δικαίωση όμως είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μου και είναι ο μεγάλος μου στόχος" αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού.

Η Μυρσίνη βρισκόταν στο τρένο με την αδερφική της φίλη Ελπίδα. Μετά το δυστύχημα η Μυρσίνη βρισκόταν σε κόμμα για μήνες. Απ’ όσα συνέβησαν τη φρικτή νύχτα του δυστυχήματος δεν θυμάται τίποτα και η ζωή της όμως δεν είναι πια ίδια αφού από το πλευρό της λείπει η Ελπίδα.

Δραματική η κατάσταση στα ελληνικά τρένα

Την περίοδο του δυστυχήματος στα Τέμπη η κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο ήταν δραματική. Τα φωτοσήματα που ρυθμίζουν την κίνηση των συρμών στο δίκτυο ήταν εκτός λειτουργίας. Το ίδιο και η τηλεδιοίκηση, που θα επέτρεπε στους υπαλλήλους του ΟΣΕ να συντονίζουν κεντρικά την κίνηση των τρένων & να διορθώνουν τυχόν λάθη των σταθμαρχών. Αρκετοί θεωρούσαν ότι ήταν θέμα χρόνου να συμβεί ένα θανατηφόρο σιδηροδρομικό ατύχημα.

"Ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα όπως αυτό, τόσο σοβαρό, που έχει συμβεί στην Ελλάδα, που χάνονται 57 άνθρωποι, έχει χτιστεί, όπως λένε οι ειδικοί, επί σειρά ετών. Το να πεις ότι έγινε ένα ανθρώπινο λάθος, ή στο συγκεκριμένο δυστύχημα, (10:08) ένα συνδυασμός ανθρωπίνων λαθών, είναι μια υπεραπλουστευμένη εξήγηση" αναφέρει ο Χρήστος Παπαδημητρίου - Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

"Aισθάνομαι τύψεις που εγώ την παρότρυνα να χρησιμοποιεί το τρένο" λέει στην κάμερα του Prime Time o Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης και συμπληρώνει: "Με το σκεπτικό ότι μπαίνοντας στο τρένο ξέρεις ότι θα φτάσεις στον προορισμό σου σίγουρα. Ό,τι και να γίνει και να κοιμηθεί ο οδηγός και να είναι πιωμένος δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να προκύψει πρόβλημα. ... Αυτά τα έλεγα στην κόρη μου λιγότερο από ένα χρόνο πριν συμβεί το συμβάν και φυσικά το έχω σκυλομετανιώσει..."

Οι πληγές στο σώμα του Νίκου Λαουτίδη θα του θυμίζουν για πάντα πως έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο.

Κάκιστος χειρισμός διαχείρισης των βίντεο

Σύμφωνα με τον Αντώνη Ψαρόπουλος "Στο υλικό των βίντεο έχει γίνει ένας κάκιστος χειρισμός διαχείρισης. Δεν αναζητήθηκαν τα βίντεο, δεν αναζητήθηκε το βιντεολυτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον σταθμό που φορτώθηκε και αναχώρησε, δηλαδή τον εμπορικό σταθμό Θεσσαλονίκης."

Συγγενείς θυμάτων, δικηγόροι και πραγματογνώμονες ασκούν δριμεία κριτική στους υπευθύνους για τη διαχείριση του τόπου του δυστυχήματος. Το μπάζωμα και οι καταγγελίες για συγκάλυψη απασχολούν μέχρι σήμερα την ανάκριση, τροφοδοτούν τις δημόσιες συζητήσεις, ενώ αποτελούν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Πηγή: skai.gr

