Στην Ειδική Ανακρίτρια του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκε την Πέμπτη 12 Ιουνίου από τον Εφέτη Ανακριτή, η δικογραφία της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Η δικογραφία διαβιβάστηκε μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, από τη Βουλή σε βάρος του πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό, Χρήστου Τριαντόπουλου και ήδη – σύμφωνα με πληροφορίες της Eleftheria αποστέλλονται οι πρώτες κλήσεις μαρτύρων οι οποίοι θα εξεταστούν για την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από τον πρώην υφυπουργό.

Η εξέλιξη παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται ανοιχτό το ενδεχόμενο της επέκτασης της απαγγελίας της κατηγορίας και στους «4», σε βάρος των οποίων έχει ήδη από τον Εφέτη Ανακριτή ασκηθεί δίωξη για παράβαση καθήκοντος με αφορμή τη διαμόρφωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας, το πολυσυζητημένο «μπάζωμα».

Εκδοχή που με την πρόοδο της έρευνας, πλέον έχει λάβει άλλες διαστάσεις, τόσο μετά και τα γνήσια, σύμφωνα με τα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο, που δείχνουν την Εμπορική Αμαξοστοιχία να μην μεταφέρει παράνομο ή αδήλωτο φορτίο, όσο και μετά την πραγματογνωμοσύνη του αναπλ. καθηγητή του Εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας του ΕΜΠ, Π. Τσακιρίδη (σ.σ. κατά μια εκδοχή εξίσου σοβαρή με το πόρισμα Καρώνη) σύμφωνα με την οποία οι παραμορφώσεις στην Εμπορική Αμαξοστοιχία οφείλονται σε σύγκρουση και «δεν συνάδουν με την ύπαρξη ωστικού κύματος από φαινόμενα έκρηξης / υψηλής ταχύτητας εκτόνωσης αερίου». Πραγματογνωμοσύνη που παράλληλα κατέρριψε και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ειδικά σε ό,τι αφορά στο σκέλος της «εξαφανισμένης» πίσω καμπίνας της δεύτερης μηχανής, λόγω του «παράνομου φορτίου».

Όπως είναι γνωστό, με αφορμή το «μπάζωμα» έχει ασκηθεί δίωξη για παράβαση καθήκοντος σε βάρος, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του πρώην συντονιστή Βορείου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος, του πρώην Αστυνομικού Διευθυντή Λάρισας όπως και κατά του πρώην γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και το ενδεχόμενο της επέκτασης της απαγγελίας κατηγορίας από την Ειδική Ανακρίτρια και στους «4», τότε αυτό θα σημάνει τη συνεκδίκαση της υπόθεσής τους μαζί με τον κ. Τριαντόπουλο και όχι μαζί με τους υπολοίπους κατηγορουμένους (σ.σ. συνολικά 43 μέχρι σήμερα) στη μεγάλη δίκη, όποτε βεβαίως περαιωθεί η ανάκριση του Εφέτη Ανακριτή.

Επί τούτου ωστόσο εκ των πραγμάτων, θα αποφανθεί η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου (σ.σ. στην οποία θα σημειωθούν αλλαγές τις αμέσως επόμενες ημέρες, με δεδομένη και τη λήξη της θητείας της σημερινής ηγεσίας) με δεδομένο ότι στους «4» έχει ήδη απαγγελθεί κατηγορία.

Στο μεταξύ να σημειωθεί ότι, η Ειδική Ανακρίτρια του Α.Π. αποστέλλει ήδη κλήσεις σε μάρτυρες οι οποίοι – σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε» – έχουν καταθέσει και στον Εφέτη Ανακριτή για την υπόθεση του «μπαζώματος».

