Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 26 Φεβρουαρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:00 και δύση ήλιου στις 18:15 

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Ανατολής της Μάρτυρος, του Οσίου Πορφυρίου, του Αγίου Σεβαστιανού δουκός και του Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος.

Σήμερα, γιορτάζουν οι:

  • Ανατολή
  • Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα *
  • Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης *
  • Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *
  • Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:00 - Δύση ήλιου: 18:15 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 15 λεπτά

Σελήνη 27.7 ημερών
 

