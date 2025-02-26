Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 26 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Ανατολής της Μάρτυρος, του Οσίου Πορφυρίου, του Αγίου Σεβαστιανού δουκός και του Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος.

Σήμερα, γιορτάζουν οι:

Ανατολή

Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα *

Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης *

Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *

Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:00 - Δύση ήλιου: 18:15 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 15 λεπτά

Σελήνη 27.7 ημερών



