Τέμπη-Κωνσταντοπούλου: «Ντροπιαστική η απουσία των 'Golden Boys' κατηγορουμένων - Δεν θα με σταματήσουν οι στοχοποιήσεις»

Σε εκτενή δήλωση, εξηγώντας τι συνέβη στη σημερινή διαδικασία, αλλά και απαντώντας στις επικρίσεις που δέχθηκε για τους χειρισμούς της στη δίκη με τα χαμένα βίντεο, προέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την ολοκλήρωση της τρίτης ημέρας της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στο συγκρότημα «Γαιόπολις».

«Μια άδεια αίθουσα με αστυνομικούς – Θυμίζει τη δίκη Γρηγορόπουλου»

Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την τοποθέτησή της κάνοντας λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια αποξένωσης της κοινωνίας από τη δικαστική διαδικασία, παρομοιάζοντας τις συνθήκες στη Λάρισα με εκείνες της δίκης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην Άμφισσα.

«Σήμερα, μετά από τα δρακόντεια μέτρα, την αστυνομοκρατία και τους αποκλεισμούς, είχαμε το φαινόμενο της άδειας αίθουσας. Οι συγγενείς και οι επιζώντες ήταν παραπεταμένοι στην εξώτερη περιοχή, σαν να μην τους αφορά η δίκη για την αφαίρεση της ζωής των δικών τους ανθρώπων. Είναι ντροπή που κάποιοι μεθόδευσαν τον αποκλεισμό της κοινωνίας» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το αίτημα για την παρουσία των κατηγορουμένων και τα «Golden Boys»

Ιδιαίτερα δηκτική ήταν απέναντι στην απουσία της πλειοψηφίας των κατηγορουμένων, χαρακτηρίζοντάς την προσβλητική για τα θύματα και ζητώντας επίσημα τη διαταγή της αυτοπρόσωπης παρουσίας τους.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τους κατηγορούμενους ως «Golden Boys» που εκπροσωπούνται από ακριβοπληρωμένους δικηγόρους, υποστηρίζοντας ότι η έδρα οφείλει να τους υποχρεώσει να βρίσκονται στην αίθουσα για να δώσουν εξηγήσεις.



Επιπλέον, τόνισε ότι οι κατηγορούμενοι είναι ταυτόχρονα και «μάρτυρες αληθείας» για τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων (Καραμανλή, Τριαντόπουλου, Αγοραστού) που, όπως είπε, ακόμη «υποθάλπονται».

Η απάντηση για τη δίκη των «χαμένων βίντεο»

Απαντώντας στις κατηγορίες ότι η δική της στάση έφερε σε αδιέξοδο τη δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η κ. Κωνσταντοπούλου υπεραμύνθηκε των ενεργειών της, κάνοντας λόγο για «δολοφονία προσωπικότητας».



«Όσοι είστε δημοσιογράφοι εδώ στη Λάρισα, ξέρετε ποιον αγώνα έδωσα προσωπικά. Όχι απλώς για να γίνει η δίκη αυτή, αλλά για να μην αναβληθεί και να διερευνηθεί η αλήθεια για το φορτίο που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία. Όσα τολμούν κάποιοι να λένε είναι δηλητηριώδεις συκοφαντίες. Η δίκη αυτή θα γίνει και θα χρησιμεύσει για τη συλλογή εκείνου του υλικού που παρέλειψαν επίορκοι λειτουργοί να συλλέξουν» ανέφερε κλείνοντας.

Πηγή: skai.gr

