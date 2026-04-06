Σύγκρουση 5 οχημάτων (3 φορτηγών και 2 αυτοκινήτων) σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιφερειακή Δραπετσώνας στο ύψος του Πολυχώρου Λιπασμάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λόγω διαρροής καυσίμου από εμπλεκόμενο όχημα για λόγους ασφαλείας υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιφερειακή Δραπετσώνας στο σημείο και αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 18.00.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.