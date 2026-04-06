Καραμπόλα 5 οχημάτων στην Περιφερειακή Δραπετσώνας - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε σημειωθεί για λόγους ασφαλείας λόγω διαρροής καυσίμου στο σημείο από εμπλεκόμενο όχημα

UPDATE: 17:49
Τροχαία

Σύγκρουση 5 οχημάτων (3 φορτηγών και 2 αυτοκινήτων) σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιφερειακή Δραπετσώνας στο ύψος του Πολυχώρου Λιπασμάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λόγω διαρροής καυσίμου από εμπλεκόμενο όχημα για λόγους ασφαλείας υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιφερειακή Δραπετσώνας στο σημείο και αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 18.00.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Δραπετσώνα τροχαίο σύγκρουση
