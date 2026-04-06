Δίκη για τα Τέμπη: 27 Απριλίου η συνέχεια

Στις 27 Απριλίου είναι η επόμενη δικάσιμος της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σήμερα ολοκληρώθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας σε μεγάλο βαθμό το στάδιο των δηλώσεων για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Εκτός από συγγενείς θυμάτων και τραυματίες δηλώσεις έκαναν και 52 Δικηγορικοί Σύλλογοι.

Το νομοθετικό πλαίσιο για την παράταση των Δικηγορικών Συλλόγων ανέλυσε για λογαριασμό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο κ. Θεόδωρος Μαντάς και ο κ. Δημήτρης Βερβεσος.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κ. Τρύφωνας Τσατσαρος δήλωσε μεταξύ άλλων πως: στην ενέργεια μας μας αυτή προβαίνουμε με απόλυτο σεβασμό στην μνήμη των θυμάτων των συγγενών και και των τραυματιών. Μοναδικη μας στόχευση είναι η εξής: Να συμβάλουμε και εμείς στην διεύρυνση των συνθηκών αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.

Στην επόμενη συνεδρίαση αναμένεται να παρασταθούν κάποιοι ακόμα συγγενείς θυμάτων και τραυματίες αλλά και το ελληνικό δημόσιο.

