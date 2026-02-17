Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου για την κύρια δίκη

Σήμερα Τρίτη, ανακοινώθηκε από το τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας η σύνθεση του δικαστηρίου, Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που θα δικάσει την κύρια δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη.

Πρόεδρος του δικαστηρίου εκλέχθηκε η Γεωργία Στεφανίδου, με μέλη τους Δημήτρη Χριστόπουλο και Χρυσοβαλάντη Λέτσιο.

Αναπληρωματική πρόεδρος εκλέχτηκε η Ιωάννα Κοσίνα και αναπληρωματικό μέλος η Μαρία Τσάνα.

Στην εισαγγελική έδρα κληρώθηκε η εισαγγελέας Αγγελική Κουρινιώτη, με αναπληρωτή εισαγγελέα τον Φίλιππο Καρατσίδη.

Πηγή: eleftheria.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.