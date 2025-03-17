Στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που ανέλαβε την εξέταση της μηνυτήριας αναφοράς κατά του ειδικού εφέτη ανακριτή, κλήθηκαν σήμερα Δευτέρα να καταθέσουν οι 5 συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ η μηνυτήρια αναφορά που στρέφεται σε βάρος του ειδικού Εφέτη Ανακριτή Λάρισας, αλλά και κατά παντός άλλου υπευθύνου, συνεργού και ηθικού αυτουργού, αφορά στα κατασχεθέντα αρχεία που δεν περιελήφθησαν στη δικογραφία και στην παραγγελία του -τον Απρίλιο του 2023- προς το Νοσοκομείο Λάρισας, να καταστραφεί το βιολογικό υλικό των θυμάτων.

Αυτή την ώρα καταθέτει η κυρία Μαρία Καρυστιανού και έπονται οι υπόλοιποι.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας του Παύλου Ασλανίδης, διά του δικηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη, απέστειλε αίτηση στον Εφέτη, με την οποία ζητά να κληθούν ως μάρτυρες όλοι οι επιζώντες του δυστυχήματος.

