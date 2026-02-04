Αιχμές κατά της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των δικαστικών αρχών άφησε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πληρεξούσιος δικηγόρος συγγενών θυμάτων και πατέρας θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του με αφορμή τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρασφάλεια των βαγονιών.

Η τοποθέτησή του γίνεται στη συνέντευξη Τύπου συγγενών θυμάτων και επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην αίθουσα του 1ου ορόφου της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρασφάλεια των βαγονιών.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο κ. Ψαρόπουλος, άσκησε δριμεία κριτική στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δηλώνοντας πως, παρά το εξώδικο που έχει κατατεθεί από τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 προς τη ΡΑΣ, τη Hellenic Train και την ανώτατη εισαγγελική αρχή, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. «Δυστυχώς δεν είχαμε καμία ανταπόκριση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και αυτό το χρεώνω στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου», τόνισε.

Όπως σημείωσε, μετά το συγκεκριμένο πόρισμα αναμένει πλέον κάποια αντίδραση, αυτεπάγγελτη αντίδραση είτε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου είτε από τις δικαστικές αρχές της κατά τόπον αρμόδιας εισαγγελίας.

Ο κ. Ψαρόπουλος ανέφερε ότι η δική του κρίση και εκτίμηση επιβεβαιώνεται δυστυχώς, καθώς –όπως είπε– η ανάκριση δεν ήταν επαρκής. Επισήμανε ότι κακώς περατώθηκε η ανάκριση στο χρονικό σημείο στο οποίο περατώθηκε, ενώ είχε τεθεί υπόψη όλων και ολόκληρης της ιεραρχίας των δικαστικών αρχών πως θα έπρεπε να συνεχιστεί, τουλάχιστον ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα της πυρασφάλειας, καθώς αυτό επιφέρει σοβαρές ποινικές ευθύνες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο γεγονός ότι δύο εκπρόσωποι της Hellenic Train, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί και θα είναι κατηγορούμενοι στη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος ζητά να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες δικαστικές ενέργειες, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι φταίνε, τουλάχιστον για τον θάνατο των ανθρώπων που επέβαιναν στο συγκεκριμένο βαγόνι.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, και συνεργασία με τεχνικούς συμβούλους και μέσα από άγνωστες μέχρι σήμερα μαρτυρίες επιζώντων, θα παρουσιαστεί το κρίσιμο χρονολόγιο των πρώτων 15 λεπτών στο μοιραίο βαγόνι Β2, εκεί όπου –όπως υποστηρίζεται– η προβληματική πυρασφάλεια προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς επιβατών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.