Από αστυνομικούς του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες χθες (3-2-2026) στο Σταθμό ΗΣΑΠ «Βικτώρια», 20χρονος και 19χρονος, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, απογευματινές ώρες προχθες (2-2-2026), προσέγγισαν επιβάτη στην αποβάθρα του Σταθμού Μετρό «Μεταξουργείο» και με χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.

Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και μετά από συνεχείς αναζητήσεις εντόπισαν τους 2 δράστες, απογευματινές ώρες χθες (3-2-2026) στο Σταθμό ΗΣΑΠ «Βικτώρια» και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

