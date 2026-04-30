Τροπολογία, που -μεταξύ άλλων- προβλέπει

(1) τη δυνατότητα αναστολής οικοδομικών εργασιών σε περιοχές που εκπονείται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) και

(2) την αναστολή οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών σε εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μήλου, όπου εντοπίζεται μοναδικός γεωλογικός σχηματισμός, έως την έκδοση ΕΠΣ,

κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο που ρυθμίζει θέματα ΑΠΕ και εισάγεται αύριο προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται επίσης

(3) η χρηματοδότηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς επίσης και

(4) ο ορισμός αρμόδιας αρχής για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης και για την έγκριση εισόδου-εξόδου σε υποδομές αρμοδιότητας των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟ.Α.

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Μήλος ακολουθεί έτσι το παράδειγμα της Μυκόνου και της Σαντορίνης, όπου παρατηρήθηκε εκρηκτική αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, και αποσκοπεί «στην αποφυγή τετελεσμένων καταστάσεων που θα ανατρέψουν την ουσία του πολεοδομικού σχεδιασμού και παράλληλα στη μη πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στον μοναδικό γεωλογικό σχηματισμό της περιοχής», σύμφωνα με την τροπολογία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.