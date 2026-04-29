Νεκρός εντοπίστηκε κρατούμενος στο Αστυνομικό Μέγαρο Αθηνών

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου ένας αλλοδαπός κρατούμενος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο κρατούμενος παρουσίασε λίγο πριν το μεσημέρι σπασμωδικό επεισόδιο, το οποίο έγινε αντιληπτό από αστυνομικούς. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου έφτασε περίπου στις 12:20 και τον εξέτασε.

Κατά την αρχική εκτίμηση του ιατρικού προσωπικού, δεν κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο, καθώς τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε στερητικό σύνδρομο, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε ψυχίατρος για την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Κλήθηκε εκ νέου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα του να διαπιστώνει τον θάνατό του περίπου στις 17:00. Στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο κρατούμενος είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών και κρατούνταν από τις 25 του μήνα.

Πηγή: skai.gr

