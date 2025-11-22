Αίσιο τέλος για τα δύο παιδιά του Μίνου Μάτσα και της Όλγας Κεφαλογιάννη έδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών καθώς με την η υπ’ αρ. 2226/2025 απόφασή που εκδόθηκε πρόσφατα, όχι μόνον επισφραγίστηκε ως αυτονόητη η οριστική λύση του γάμου τους, αλλά ρυθμίστηκε με απολύτως δίκαιο τρόπο και το καθεστώς της επιμέλειας των τέκνων τους.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο αποφάσισε την πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών από τους γονείς τους με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους (τα παιδιά κάθε μήνα θα μένουν ισόχρονα στις οικίες των δύο πρώην συζύγων). Έτσι, θα μπορούν και οι δύο γονείς να συμβάλουν θετικά και υπεύθυνα στην περαιτέρω ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών τους.

Επιπλέον, το δικαστήριο απέρριψε οριστικά την κατασκευασμένη εικόνα, που επί ένα έτος επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί μέσω του τύπου ως υποτιθέμενη αιτία του διαζυγίου και προέταξε επί της ουσίας την ασυμφωνία των χαρακτήρων των πρώην συζύγων.

Η δικαστική αυτή απόφαση είναι και γενικότερα πολύ σημαντική καθώς εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους ακόμη και μετά τη λήξη ενός γάμου, που απεδείχθη προβληματικός και γι' αυτό αδιέξοδος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.