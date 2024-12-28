Ξεκίνησε από τα ξημερώματα του Σαββάτου η επέλαση της νέας κακοκαιρίας, με χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας, θυελλώδεις ανέμους και τσουχτερό κρύο.

Στα λευκά έχουν ντυθεί τα βόρεια της Αττικής, καθώς χιόνισε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και μικροί και μεγάλη βρήκαν ευκαιρία για βόλτα στα χιόνια παρά το τσουχτερό κρύο.

Λόγω της χιονόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ.

Πριν από λίγο αποκαστάθηκε η κυκλοφορία και στην περιφερειακή οδό Πεντέλης – Νέας Μάκρης, από το στρατιωτικό νοσοκομείο 414 έως τον Αγιο Πέτρο.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής υπηρεσίας:

- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, κατά τόπους στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

- Θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να ισχύει απαγορευτικό απόπλου (δείτε αναλυτικά στη συνέχεια του άρθρου).

- Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές στα ηπειρωτικά, στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης , στα ορεινά και ημιορεινά της Εύβοιας και της Αττικής τις πρωινές ώρες.

Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες στην Αττική – Κανονικά η κυκλοφορία των φορτηγών στις εθνικές οδούς

Στην Αττική, από χθες το βράδυ έως και τις 4 σήμερα το απόγευμα (μέχρι νεωτέρας) ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικά χιονολάστιχα.

Σε πλήρη ετοιμότητα είναι σταθμοί βάσης της Πολιτικής Προστασίας σε Μαρτίνο, Μαλακάσα, Αφίδνες, Βίλια, Ψαχνά, Μαντούδι και Αλιβέρι ενώ η Νέα Οδός καλεί τους οδηγούς μεταξύ άλλων να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και να διαθέτουν επαρκή ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ του οχήματός τους ενώ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να καλούν το 1075.

Κανονικά διεξάγεται η κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς, μετά την άρση της απαγόρευσης που ίσχυε λόγω της βραδινής κακοκαιρίας και προς διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.



Υποχρεωτικές είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες και:

- στη Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο του οδικού δικτύου Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας,

- στη Θεσσαλία, στο σύνολο του οδικού δικτύου Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας,

- στη Δυτική Μακεδονία, στο σύνολο του οδικού δικτύου Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας,

- στην Κεντρική Μακεδονία, στο σύνολο του οδικού δικτύου Χαλκιδικής, Ημαθίας και Πέλλας, καθώς και για το ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο της Πιερίας.

Για τα δρομολόγια πλοίων

Λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο, σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου για το λιμάνι του Λαυρίου.

Από τη Ραφήνα απέπλευσε κανονικά το δρομολόγιο των 7:45, αλλά λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο λιμάνι λόγω έκδοσης απαγορευτικού που βρίσκεατι σε ισχύ.

Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες και από και προς Κεραμωτή και Λιμένα Θάσου.

Στην γραμμή Καβάλα-Πρίνος το δρομολόγιο των 9.15 δεν αναχώρησε και αναμένεται ενημέρωση.

Πηγή: skai.gr

