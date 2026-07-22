Ταυτοποιήθηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, η δράση δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη των οποίων κατείχαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς – εμπρηστικούς μηχανισμούς και βόμβες μολότοφ κατά τη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση που έλαβε χώρα στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Κέντρο της Αθήνας για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Συνελήφθησαν δύο 18χρονοι

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, το πρωί της Δευτέρας (20-7-2026), δύο 18χρονοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, σύμφωνα με την αστυνομία.

5 μέλη ακόμα έχουν ταυτοποιηθεί

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και ενδελεχή προανακριτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε δύο διαφορετικές και ανεξάρτητες εγκληματικές ομάδες με διακριτούς ρόλους (προπομπός, μεταφορέας, τσιλιαδόρος) και μεθοδολογία δράσης.

Ειδικότερα, το πρωί και το μεσημέρι στις 28 Φεβρουαρίου 2026, οι 7 κατηγορούμενοι, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, φέρεται να προσέγγισαν τα σημεία της συγκέντρωσης στο Κέντρο της Αθήνας, φέροντας εντός σακιδίων πλάτης 8 αυτοσχέδιους εκρηκτικούς – εμπρηστικούς μηχανισμούς, 14 βόμβες μολότοφ και 4 κροτίδες.

Προκειμένου όμως να μην γίνουν αντιληπτοί από τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή και πραγματοποιούσαν προληπτικούς ελέγχους, φέρεται να απέκρυψαν τα συγκεκριμένα σακίδια με το περιεχόμενό τους σε στοές και άλλα σημεία, με σκοπό να επανακάμψουν και να τα παραλάβουν αργότερα.

Ωστόσο, τα σακίδια εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν εγκαίρως από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τι βρέθηκε στις έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων,

2 σουγιάδες,

σιδερογροθιά,

πτυσσόμενη ράβδος και

φωτοβολίδα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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