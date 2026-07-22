Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου εκφράζει, με ανακοίνωσή της, η Ένωση Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων, αποχαιρετώντας ένα ενεργό μέλος της και κάνοντας λόγο για μια απώλεια που συγκλονίζει ολόκληρη τη νομική κοινότητα.

Όπως αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο, ο εκλιπών υπηρέτησε επί δεκαετίες τη μαχόμενη δικηγορία, αφήνοντας το προσωπικό του αποτύπωμα στη δικαστηριακή πρακτική και στη σύγχρονη ελληνική ποινική δικαιοσύνη.

Η Ένωση επισημαίνει ότι ο Σταύρος Γεωργίου συμμετείχε με συνέπεια στις δράσεις και τις διεκδικήσεις του κλάδου, υπηρετώντας το λειτούργημα του συνηγόρου, ενώ με την επιστημονική του κατάρτιση, τη μαχητικότητα και τη διαρκή παρουσία του στις δικαστικές αίθουσες κέρδισε τον σεβασμό συναδέλφων, δικαστικών λειτουργών και πολιτών.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι οι συνθήκες του θανάτου του, οι οποίες διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, προκαλούν εύλογη ανησυχία και έντονο προβληματισμό.

Η Ένωση εκφράζει την εμπιστοσύνη της στις διωκτικές και δικαστικές Αρχές, καλώντας να διερευνηθεί η υπόθεση «με πληρότητα, αντικειμενικότητα και ταχύτητα», ώστε να αποδοθεί η αλήθεια και, εφόσον προκύψουν ευθύνες, να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η τραγική αυτή απώλεια αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας όλων των λειτουργών της Δικαιοσύνης, οι οποίοι, όπως αναφέρει, ασκούν καθημερινά το λειτούργημά τους υπό ιδιαίτερα απαιτητικές και συχνά αντίξοες συνθήκες, υπηρετώντας το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των πολιτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του εκλιπόντος, τονίζοντας ότι η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ποινική δικηγορία.

«Η Ένωση Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων αποχαιρετά έναν άξιο συνάδελφο και συνοδοιπόρο, που υπηρέτησε με συνέπεια τη μάχιμη δικηγορία. Η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ποινική δικηγορία. Ας είναι αιωνία η μνήμη του», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

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