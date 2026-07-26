Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βόλος: Άνδρας βρέθηκε χωρίς αισθήσεις κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα

Χωρις αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα - Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
ΕΚΑΒ

Χωρις αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Μακρυνίτσης στον Βόλο,σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Βόλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο