Βόλος: Άνδρας βρέθηκε χωρίς αισθήσεις κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα

Χωρις αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Μακρυνίτσης στον Βόλο,σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Χωρις αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά την διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επι της οδού Μακρυνίτσης στον Βόλο. Επιχειρούν 14 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2026

Πηγή: skai.gr

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