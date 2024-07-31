Εκλέχθηκαν οι πρώτες πρυτανικές Αρχές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πρώτος πρύτανης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) εκλέχθηκε ο Μανώλης Κουτούζης, κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, μετά από τις πρώτες εκλογές που διεξήχθησαν στο ΕΑΠ.

Μέχρι πρότινος, το ΕΑΠ διοικούνταν από διοικούσες Επιτροπές, ωστόσο, μετά την πρόσφατη ψήφιση του ν. 5094/2024 (για τα μη κρατικά πανεπιστήμια), δόθηκε η δυνατότητα αυτοδιοίκησης στο πανεπιστήμιο.

Παράλληλα, με την εκλογή του πρώτου Πρύτανη ορίστηκαν, με βάση την πρόταση του εκλεγέντα πρύτανη, και οι πρώτοι τέσσερις αντιπρυτάνεις του ΕΑΠ:

Αθανάσιος Μιχιώτης, καθηγητής Α' βαθμίδας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ, αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας.

Τάκης Καγιαλής, καθηγητής Α' βαθμίδας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ, αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Εξωστρέφειας.

Ευθύμιος Ζέρβας, καθηγητής Α' βαθμίδας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιώσιμου Σχεδιασμού του ΕΑΠ, αντιπρύτανης Υποδομών και Οικονομικών.

Βασίλης Βερύκιος, καθηγητής Α' βαθμίδας της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του ΕΑΠ, αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας.

