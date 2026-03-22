Ταξί: Νέα 24ωρη απεργία από τις 6 το πρωί της Δευτέρας

Σήμερα, Κυριακή (22/3) τα ταξί κινούνται κανονικά, καθώς οι οδηγοί προχώρησαν χθες σε διήμερη αναστολή της απεργίας τους μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό ενόψει του Σαββατοκύριακου.

Από αύριο, Δευτέρα (23/3), όμως, οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ενταθούν, καθώς οι αυτοκινητιστές των ταξί προγραμματίζουν νέα 24ωρη απεργία που θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Δευτέρας, ενώ στις 10:30 αύριο, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στα γραφεία ΣΑΤΑ και περίπου στις 12 πορεία προς τη Βουλή, την ίδια ημέρα που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών.

Να υπενθυμίσουμε πως βασικό σημείο διαφωνίας των οδηγών αποτελεί η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από το 2026 για τα νέα οχήματα, με τον κλάδο να ζητά παράταση του μέτρου τουλάχιστον έως το 2035. Παράλληλα, εκφράζονται έντονες αντιδράσεις για τη δυνατότητα που θα έχουν Ι.Χ. και βαν να πραγματοποιούν αστικές μεταφορές επιβατών, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο υποβαθμίζει το έργο των ταξί.

Πηγή: skai.gr

