Τα 400 παιδιά της Ιθάκης μεγαλώνουν με ελάχιστους χώρους άθλησης

Στην Ιθάκη των 3000 κατοίκων, τα 400 παιδιά του νησιού μεγαλώνουν με περιορισμένους χώρους παιχνιδιού και άθλησης.

Δεν υπάρχουν αρκετές παιδικές χαρές, αλλά και στην πρωτεύουσα του νησιού, το Βαθύ, το γυμναστήριο που είχε καταστραφεί πριν από έξι χρόνια από την κακοκαιρία Μπάλος παραμένει σε κακή κατάσταση.

Εκπαιδευτικοί, προπονητές και άνθρωποι του δήμου προσπαθούν με όσα μέσα διαθέτουν να καλύψουν το κενό, οργανώνοντας διάφορες αθλητικές δραστηριότητες για να απασχοληθούν.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ βρέθηκε στο Βαθύ και άκουσε τα παράπονα για την κατάσταση που επικρατεί.

Πηγή: skai.gr

