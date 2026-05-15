Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό έστειλαν 20 δήμοι της χώρας, υψώνοντας την παλαιστινιακή σημαία στα δημοτικά τους κτίρια, με αφορμή την επέτειο της Νάκμπα.

Η Πρεσβεία της Παλαιστίνης, με ανακοίνωσή της, ευχαριστεί τους Δήμους και όλους τους φίλους της Παλαιστίνης στην Ελλάδα για τη σταθερή υποστήριξη και αλληλεγγύη τους για τον δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού για δικαιοσύνη και ελευθερία.

Παράλληλα, καλεί την Ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού κοινοβουλίου το 2015 και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Η ανακοίνωση της Πρεσβείας της Παλαιστίνης:

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους στο Διεθνές Δίκαιο, τις αρχές του ανθρωπισμού και τις αξίες, 20 Δήμοι στην Ελλάδα υψώνουν την Παλαιστινιακή σημαία δίπλα στην Ελληνική σημαία πάνω από τα κτίριά τους, για να εκφράσουν την υποστήριξη και την αλληλεγγύη τους με τον Παλαιστινιακό λαό που σήμερα τιμά την μνήμη «της Νάκμπα», «την Καταστροφή» του Παλαιστινιακού λαού που εκτοπίστηκε βίαια από την πατρίδα του, την Παλαιστίνη, στις 15 Μαΐου 1948.

78 χρόνια αργότερα, η Νάκμπα του Παλαιστινιακού λαού συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ισραηλινού στρατού κατοχής και της πολιτοφυλακής του, των παράνομων Ισραηλινών εποίκων που διαπράττουν γενοκτονία και σφαγές εναντίον του Παλαιστινιακού λαού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει σκόπιμα πάνω από 75.000 Παλαιστινίους τα τελευταία 2 χρόνια, κυρίως παιδιά και γυναίκες στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, ενώ από το 1948 έχει συλλάβει πάνω από 1,5 εκατομμύριο Παλαιστινίους, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1/3 του Παλαιστινιακού πληθυσμού. Ζητάμε την απελευθέρωση των 12.000 Παλαιστινίων κρατουμένων που κρατούνται σήμερα στις Ισραηλινές φυλακές.

Ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης, Γιούσεφ Ντόρκχομ, δηλώνει ότι η Ισραηλινή επιθετικότητα και το Απαρτχάιντ δεν μπορούν ποτέ να επιτύχουν την ειρήνη στην περιοχή που ελπίζουν να δουν οι λαοί του κόσμου. Ο παλαιστινιακός λαός θα παραμείνει ανθεκτικός και ακλόνητος απέναντι στην παράνομη Ισραηλινή κατοχή.

Ο Πρέσβης Ντόρκχομ τόνισε ότι «η Ισραηλινή κατοχή εδραιώνει τη συστηματικές πολιτικές κατοχής και Απαρτχάιντ μέσω της αρπαγής γης και της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού και της γης του, με σκοπό να τερματίσει τις προοπτικές μιας λύσης δύο κρατών, αλλά αυτές οι πολιτικές θα αποτύχουν, καθώς η πλειονότητα των χωρών εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της να τηρεί το διεθνές δίκαιο και τη δέσμευσή της να λογοδοτήσουν οι δράστες για τα εγκλήματά κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπράξει».

Ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε τους 20 δήμους: Ιλίου, Χαλανδρίου, Xαϊδαρίου, Πετρούπολης, Νέας Σμύρνης, Καισαριανής, Καλλιθέας, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νέας Ιωνίας, Περάματος, Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Πατρέων, Γορτυνίας, Ανδρίτσαινας- Κρεστένων, Βόρειας Κέρκυρας, Τυρνάβου, Νικολάου Σκουφά, Γαύδου, Λοκρών, Αγίου Βασιλείου», και καλούμε την Ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού κοινοβουλίου το 2015 και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ».

«Ευχαριστούμε όλους τους φίλους μας στην Ελλάδα για την σταθερή υποστήριξη και αλληλεγγύη με τον Παλαιστινιακό λαό και τον δίκαιο αγώνα του για δικαιοσύνη και ελευθερία από την Ισραηλινή κατοχή».



Πηγή: skai.gr

