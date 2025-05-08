Η Βουλή τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου

Mε το «εμβληματικό κόκκινο χρώμα» του Ερυθρού Σταυρού ντύθηκε η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, η Παγκόσμια Ημέρα τιμάται κάθε χρόνο στη μνήμη του ιδρυτή του κινήματος, Ερρίκου Ντυνάν, και «αποτελεί ευκαιρία για την αναγνώριση της προσφοράς εκατομμυρίων εθελοντών σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι δρουν καθημερινά με ανθρωπιά, αλληλεγγύη και αυταπάρνηση, προσφέροντας ανακούφιση στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη».

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Βουλή των Ελλήνων «αποτίει φόρο τιμής στο διαχρονικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των διεθνών εταίρων του, αναγνωρίζοντας τον ανεκτίμητο ρόλο τους στην ανθρωπιστική βοήθεια, την υγειονομική περίθαλψη, την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο στέκεται αρωγός και συμμέτοχος σε πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική συνοχή και την προστασία των πιο ευάλωτων, μεταφέροντας μήνυμα ελπίδας, προσφοράς και ειρήνης».-

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

