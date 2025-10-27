Λογαριασμός
Κλειστός από τις 8 το πρωί ο σταθμός μετρό «Σύνταγμα» την 28η Οκτωβρίου - Πώς θα κινηθούν μετρό και τραμ

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Σύνταγμα

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ αύριο Τρίτη 28 Οκτωβρίου:

-       Ο σταθμός του Μετρό  «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί  θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

-       Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

-       Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του Μετρό και του Τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

