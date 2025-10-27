Άγριο ξυλοδαρμό υπέστη ένας 72χρονος επιβάτης πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Χανιά, το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου.

Το περιστατικό συνέβη στο γκαράζ του «Αριάδνη», κατά τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι των Χανίων.

Μπροστά στα μάτια άλλων επιβατών, αλλά και του πληρώματος, ο ηλικιωμένος έπεσε θύμα επίθεσης από 36χρονο επιβάτη, οδηγό ενός μαύρου τζιπ, που είχε καθυστερήσει να προσέλθει στο όχημά του για την αποβίβαση.

Ο φερόμενος ως δράστης του περιστατικού έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Εντολή Κικίλια για ΕΔΕ: «Αυτά δεν γίνονται ανεκτά»

Εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον Λιμενάρχη Χανίων, καθώς και για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου "ΑΡΙΑΔΝΗ" έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, μετά το απαράδεκτο περιστατικό βιαιοπραγίας.

Η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο Λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο Λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται από τα καθήκοντά του.

Η αρμόδια Λιμενική Αρχή έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Πρωταρχικό μέλημα και υποχρέωση είναι πάντα η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη.

Πηγή: skai.gr

