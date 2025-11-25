Λόγω διενέργειας δοκιμών στατικότητας γεφυρών, πραγματοποιούνται και απόψε ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, σταδιακά μεταξύ των ωρών 00:00' έως 07:00' σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, ως εξής:

• Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου.

• Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα).

• Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω οδικά τμήματα κατά το αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

