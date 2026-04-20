Συνεχίζεται η άντληση υδάτων στην Αχαρνών

Μέχρι αργά το απόγευμα συνεχιζόταν η άντληση υδάτων από το φρεάτιο της Αχαρνών που πλημμύρισε με συνέπεια να προκληθεί βλάβη σε υπόγειο υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ και να πέσει το ρεύμα στην περιοχή.

Ανάμεσα στα κτίρια που συσκοτίστηκαν ήταν και αυτό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη της προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου για το ζήτημα της Λέσβου.

Πυροσβέστες συνεχίζουν να αντλούν νερό ενώ κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ αποκαθιστά τη βλάβη στον αγωγό που, κατά πληροφορίες, έσπασε και προκάλεσε το πρόβλημα. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι σε πολλά σημεία της πόλης υπάρχουν υπόγειοι υποσταθμοί του ΔΕΔΔΗΕ, και η παρουσία τους «προδίδεται» από σχάρες αερισμού που υπάρχουν σε πεζοδρόμια. Οι σχάρες αυτές μένουν συνήθως ανοιχτές για να αερίζεται ο εξοπλισμός και να μην υπερθερμαίνεται, ενώ καλύπτονται σε ημέρες κακοκαιρίας για να μην πλημμυρίσουν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.