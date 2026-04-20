Ζωγράφου: Κάηκε το αμάξι του καθηγητή που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη

Mάκης Συνοδινός

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές το μεσημέρι, μετά από περιστατικό πυρκαγιάς σε όχημα κοντά στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα φέρεται να ανήκει στον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δημήτρη Καρώνη ο οποίος είχε αναλάβει τη σύνταξη του τεχνικού πορίσματος για την τραγωδία στα Τέμπη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Στο πόρισμα του ο κος Καρώνης είχε καταλήξει πως τα έλαια σιλικόνης μπορούν να δημιουργήσουν πυρόσφαιρα καθώςέκρινε ότι το έλαιο αυτό μπορεί υπό θερμοκρασίες άνω των 300 βαθμών και άνω, να αναφλέγεται.

Η πραγματογνωμοσύνη παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη για να μελετηθεί ενώ πραγματογνωμοσύνες με ανάλογο συμπέρασμα έστω και με άλλη μεθοδολογία υπάρχουν στη δικογραφία από τεχνικούς συμβούλους συγγενών θυμάτων αλλά και την Πυροσβεστική, όπως και αντίθετες.

