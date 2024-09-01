Δύο 18χρονοι και μία 16χρονη συνελήφθησαν για επεισόδιο που καταγγέλθηκε σε βάρος δύο 16χρονων, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Αιτία φαίνεται πως αποτέλεσαν κάποιες προσωπικές διαφορές, με τη 16χρονη να στέλνει μήνυμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προς τους δύο συνομήλικους παθόντες για το σημείο συνάντησής τους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι δύο 18χρονοι, με τη συνδρομή ενός τρίτου προσώπου που παραμένει άγνωστο, προχώρησαν αρχικά σε εκφοβισμό των δύο ανηλίκων, ενώ, στη συνέχεια, επιτέθηκαν με σωματική βία και αντικείμενα σε έναν εξ αυτών, αφαιρώντας του τα γυαλιά ηλίου και σπάζοντας το κινητό του τηλέφωνο. Ο 16χρονος που δέχθηκε χτυπήματα μετέβη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψε στο σπίτι του.

Μετά την καταγγελία τού περιστατικού, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τους τρεις εμπλεκόμενους νεαρούς και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, κλοπή, παράβαση του νόμου περί όπλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πηγή: skai.gr

