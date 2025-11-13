Συνελήφθησαν 8 άτομα στο Κορωπί για κλοπή ρεύματος, νερού και ρύπανση περιβάλλοντος

Ειδική επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, σε οικισμό του Κορωπίου από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, όπως η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, η Ο.Π.Κ.Ε., η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, καθώς και αστυνομικός σκύλος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε παράνομο δίκτυο υδροδότησης οικισμού, το οποίο ήταν συνδεδεμένο με παροχή ποτίσματος φυτών στον αυτοκινητόδρομο. Μέσω του δικτύου αυτού, οικίες υδροδοτούνταν παράνομα με τη χρήση πλαστικών σωλήνων και λάστιχων.

Συνολικά συνελήφθησαν οκτώ άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος, καθώς και για ρύπανση περιβάλλοντος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

