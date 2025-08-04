Πέθανε ο Μανώλης Καρακωνσταντάκης - Ήταν ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

Πέθανε, σε ηλικία 85 ετών ο Μανώλης Καρακωνσταντάκης, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, ασχολήθηκε με τα κοινά από τα φοιτητικά του χρόνια στην Ιταλία τα χρόνια της δικτατορίας.

Υπήρξε μέλος της 5μελούς επιτροπής του ΠΑΚ Ιταλίας και γραμματέας του ΠΑΚ το 1972, ενώ στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974, ο Μανώλης Καρακωνσταντάκης υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλλεί από τον Ιερό Ναό Παναγίτσας Μασταμπά, την Τετάρτη 6 Αυγούστου στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 11.30, σύμφωνα με το ekriti.

Η είδηση της απώλειας του Μανώλη Καρακωνσταντάκη, σκόρπισε τη θλίψη στην κοινωνία του Ηρακλείου αλλά και της Βιάννου, από όπου καταγόταν.

Τα συλλυπητήριά του έστειλε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετώ τον Μανώλη Καρακωνσταντάκη, συνοδοιπόρο του Ανδρέα Παπανδρέου από τα χρόνια του ΠΑΚ και εκ των ιδρυτικών μελών του ΠΑΣΟΚ το 1974.

Ως Γραμματέας του ΠΑΚ Ιταλίας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα απέναντι στη Χούντα, μαζί με χιλιάδες Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού.

Κόσμησε τη Δημοκρατική Παράταξη με την ακεραιότητα και τη μαχητική παρουσία του, υπηρετώντας απαρέγκλιτα την ενότητα και την προοπτική της.

Το Ηράκλειο και η γενέτειρά του, η Βιάννος, πενθούν έναν σπουδαίο άνθρωπο.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.