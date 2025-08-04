Απροσδιόριστος παραμένει ο χρόνος αποκατάστασης της κυκλοφορίας στην Παλαιά Γέφυρα του Ευρίπου στη Χαλκίδα, η οποία από τα μεσάνυχτα της Κυριακής παραμένει ανοικτή, μετά από βλάβη που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια διέλευσης σκαφών. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς η συγκεκριμένη γέφυρα αποτελεί βασικό οδικό άξονα διασύνδεσης της Χαλκίδας με τη Στερεά Ελλάδα και την ενδοχώρα της Εύβοιας.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ) Μπάμπη Μανιάτη, ο οποίος μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, το πρόβλημα εντοπίζεται στον ηλεκτροϋδραυλικό μηχανισμό της γέφυρας, και συγκεκριμένα σε μία από τις ψηφιακές κάρτες που ελέγχουν τα έμβολα ανύψωσης και επαναφοράς. Όπως εξήγησε, από τα μεσάνυχτα που εμφανίστηκε η βλάβη, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες αποκατάστασης, με χειροκίνητες παρεμβάσεις.

«Ήδη καταφέραμε και κλείσαμε χειροκίνητα το ένα τμήμα της γέφυρας, προς τη βοιωτική ακτή. Προσπαθούμε τώρα να κλείσουμε και το δεύτερο, από την πλευρά της Εύβοιας. Αυτό θα φανεί τις επόμενες 3 ώρες αν θα είναι εφικτό», δήλωσε ο κ. Μανιάτης, προσθέτοντας όμως πως «παραμένει άγνωστο αν και πότε η γέφυρα θα μπορέσει ξανά να λειτουργήσει κανονικά».

Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΛΝΕ επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα οφείλεται σε βλάβη στον ηλεκτροϋδραυλικό μηχανισμό της πλευράς της Εύβοιας, επισημαίνοντας ότι παρά την ολονύκτια προσπάθεια των τεχνικών, η αποκατάσταση της λειτουργίας δεν έχει καταστεί δυνατή και δεν μπορεί ακόμα να προσδιοριστεί ο χρόνος επαναλειτουργίας.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι το πρώτο. Αντίστοιχο πρόβλημα είχε παρουσιαστεί και πριν από περίπου έξι χρόνια, όταν η γέφυρα είχε επίσης «κολλήσει» λόγω παλαιότητας και ηλεκτρονικών δυσλειτουργιών. Και τότε, η διαδικασία επαναφοράς πραγματοποιήθηκε χειροκίνητα και διήρκεσε ώρες, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία.

«Η γέφυρα είναι 65 ετών. Έχει φτάσει στα όριά της. Χρειάζεται αντικατάσταση ή μια μεγάλη χρηματοδότηση για γενική επιδιόρθωση», δηλώνει ο κ. Μανιάτης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο έναρξης εκ νέου του διαλόγου για ριζική ανακατασκευή ή αντικατάσταση του έργου.

Από το πρωί της Δευτέρας 4 Αυγούστου, η κυκλοφορία στους δρόμους της Χαλκίδας έχει χτυπήσει «κόκκινο». Εκατοντάδες οδηγοί εγκλωβίζονται καθημερινά λόγω της διακοπής σύνδεσης μέσω της Παλαιάς Γέφυρας, ενώ δεν υπάρχει άμεση εναλλακτική διέλευσης εντός του αστικού ιστού.

Η ταλαιπωρία είναι μεγάλη και αναμένεται να επιδεινωθεί όσο δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, καθώς οι μετακινήσεις προς εργασία, σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες περνούν πλέον αποκλειστικά μέσω της Υψηλής Γέφυρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

