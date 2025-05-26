Ανακοίνωση για τον πρώην διαχειριστή Σχολικής Επιτροπής, ο οποίος υπεξαίρεσε χρήματα κι ένα μέρος αυτών τα έπαιξε σε στοιχηματισμό, εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων.

Ο διαχειριστής καταδικάστηκε, ενώ τόσο αυτός όσο και η στοιχηματική εταιρεία επέστρεψαν τα χρήματα, με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να στέλνει μήνυμα μηδενικής ανοχής.

«Με την καταδίκη του πρώην διαχειριστή της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, ολοκληρώθηκε η δίκη για την υπεξαίρεση χρημάτων από το ταμείο της Επιτροπής κατά την περίοδο της προηγούμενης δημοτικής αρχής Μπακογιάννη», αναφέρει αρχικά ο δήμος Αθηναίων και παρακάτω τονίζει:

«O καταδικασθείς υπεξαίρεσε το ποσό των 75.000 ευρώ μεταξύ 23 Δεκεμβρίου 2019 και 3 Ιανουαρίου 2020, από τα οποία 32.500 ευρώ μεταφέρθηκαν απευθείας σε στοιχηματική εταιρεία, ενώ 42.500 ευρώ κατατέθηκαν σε προσωπικό του λογαριασμό. Το Β' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή. Η στοιχηματική εταιρεία επέστρεψε το ποσό των 32.500 ευρώ στον λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής, ενώ ο καταδικασθείς επέστρεψε το 2024 και το υπόλοιπο ποσό που είχε υπεξαιρέσει».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Η δημοτική Αρχή επαναβεβαιώνει την απόλυτη προσήλωσή της στην πλήρη διαφάνεια, στον δημόσιο έλεγχο και στην χρηστή διαχείριση των πόρων του δήμου προς όφελος των πολιτών».

Από τη μεριά του, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο δήμος Αθηναίων δεν συγχωρεί ούτε κουκουλώνει. Όποιος βάζει το χέρι του στο δημόσιο χρήμα, τιμωρείται. Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι για εμάς ιερή. Καμία ανοχή στη διαφθορά, καμία σκιά στην ακεραιότητα της διοίκησης. Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με διαφάνεια και λογοδοσία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.