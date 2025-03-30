Συνελήφθη στην Ηλιούπολη 25χρονος για ληστείες σε Ηλιούπολη και 'Αλιμο

Συνελήφθη, τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ηλιούπολη ένας 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ληστείες κατ' εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το απόγευμα της Παρασκευής (28/3) , ο κατηγορούμενος εισήλθε σε κατάστημα στην περιοχή της Ηλιούπολης και με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσε από την υπάλληλο χρηματικό ποσό ενώ λίγο μετά εισήλθε σε άλλο κατάστημα και με την απειλή χρήσης αιχμηρού αντικειμένου αφαίρεσε από τον υπάλληλο χρηματικό ποσό και διέφυγε.

'Αμεσα συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης σε συνεργασία την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, οι οποίοι μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν τον 25χρονο τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή της Ηλιούπολης και τον ακινητοποίησαν.

Στην κατοχή του 25χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε κατσαβίδι ενώ από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος, είχε διαπράξει τον Μάρτιο ακόμα 2 ληστείες σε βάρος υπαλλήλων καταστημάτων σε Ηλιούπολη και 'Αλιμο όπου αφαίρεσε χρηματικά ποσά.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

