Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από το πρωί της Τετάρτης στη Σταδίου, στο ύψος του υπουργείου Εργασίας, λόγω συγκέντρωσης εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό. Οι 300 περίπου εργαζόμενοι ξεκίνησαν και πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Λόγω της συγκέντρωσης, έχει επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά ο άξονας Πειραιώς – Σταδίου, η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλίσσης Αμαλίας.

Δυσκολίες σημειώνονται και στην κάθοδο της Αρδηττού και στην Ιπποκράτους, τη Σόλωνος και την Ακαδημίας.

«Μας έχουν εξαντλήσει»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Νίκος Πολάκης, πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων νομού Ηρακλείου, δήλωσε: «Δίνουμε βροντερό 'παρών' εδώ, στο υπουργείο Εργασίας, για να διαμαρτυρηθούμε για τις πολιτικές που πραγματικά εξαθλιώνουν τους εποχικούς εργαζόμενους. Δυστυχώς, το υπουργείο Εργασίας και η Πολιτεία κωφεύουν στα πάγια αιτήματα του κλάδου που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας».

Όπως εξηγεί, πάγιο αίτημά τους είναι «ότι πρέπει να γίνει επέκταση της χρονικής διάρκειας του ταμείου ανεργίας, ότι πρέπει να καταργηθεί η προπληρωμένη κάρτα που πραγματικά εξαθλιώνει και κάνει κουμάντο στα δικά μας χρήματα, επαναφορά του εφάπαξ στην εικοσαετία, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Θέλουμε πραγματική στήριξη για τους εποχικούς εργαζόμενους αν θέλουμε να υπάρχει μέλλον για τον τουρισμό. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι είναι που βάζουν πλάτη στον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι που κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας εργάζονται με προσωπικές θυσίες και έχουν αυτή την αντιμετώπιση από την Πολιτεία» τόνισε κλείνοντας.

Στο πλαίσιο της απεργίας, οι εργαζόμενοι διεκδικούν επίσης ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά των βαρέων και ανθυγιεινών, καθώς και την εφαρμογή του 7ωρου-5ήμερου-35ώρου χωρίς διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Παράλληλα, ζητούν τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, την κατάργηση της εργολαβικής απασχόλησης και τη λήψη μέτρων προστασίας από την εντατικοποίηση της δουλειάς, η οποία, όπως καταγγέλλουν, οδηγεί σε συνεχή εργατικά ατυχήματα.

Με τους εκπροσώπους πραγματοποίησε μια σύντομη συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι ζήτησαν συνάντηση με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως η οποία ωστόσο δεν ήταν δυνατή.

