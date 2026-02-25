Του Μάκη Συνοδινού

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών που σημειώθηκε χτες το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνας.

Οι δύο οξύθυμοι οδηγοί μετά από λεκτική αντιπαράθεση πιάστηκαν στα χέρια ενώ ο 70χρονος οδηγός του αυτοκινήτου δεν δίστασε να βγάλει μαχαίρι και να τραυματίσει τον 51χρονο οδηγό της μοτοσυκλέτας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο 51χρονος πλησιάζει το αυτοκίνητο του 70χρονου, κατεβαίνει από τη μοτοσυκλέτα και κατευθύνεται στο τζάμι του οδηγού του αυτοκινήτου.

Σε έξαλλη κατάσταση φαίνεται να επιτίθεται στον 70χρονο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο 70χρονος βγαίνει από το όχημά του και κατευθύνεται προς τον μοτοσυκλετιστή και πιάνονται στα χέρια.

Στο βίντεο ακούγεται να φωνάζει ο 51χρονος στον οδηγό του αυτοκινήτου: «έβγαλες μαχαίρι ρε… θες να με σκοτώσεις με μαχαίρι;».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν, ενώ στον τραυματία οδηγό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

