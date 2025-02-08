«Ο κόσμος στη Σαντορίνη και τα γειτονικά νησιά κοντεύει να τρελαθεί με αυτά που ακούει τις τελευταίες ημέρες», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο σεισμολόγος, Άκης Τσελέντης.

Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι « η (σεισμική) ακολουθία ΔΕΝ έχει εξασθενήσει» και ότι «Έχει ΠΡΟσεισμικά χαρακτηριστικά» ενώ σημειώνει επίσης ότι «ηφαίστεια δεν εκρήγνυνται ούτε θα βγουν τα πράσινα πετροφάγα τέρατα» και ότι «το πιο πιθανό (δε μπορώ να σας πω ποτέ ακριβώς) είναι να δώσει η ρηξιγενής ζώνη ένα σεισμό της τάξης των 6R αλλά οφείλουμε να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας και τη μικρή πιθανότητα η μεγάλη αυτή ρηξιγενής ζώνη να φτάσει το ταβάνι των 7R».

«Αν γίνουν 6R στην περιοχή της ακολουθίας σίγουρα θα υπάρξουν σημαντικές κατολισθήσεις στα πρανή με στατικά προβλήματα σε μερικά κραυγαλέα με κατασκευαστικές παρανομίες κτήρια», σημειώνει επίσης ο κ. Τσελέντης

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη:

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

«Ένα νησί που γίνεται, όσον αφορά τη δόμηση, της επί χρήμασι εκδιδομένης γυναικός το σιδηρούν κιγκλίδωμα»

Ο κόσμος στη Σαντορίνη και τα γειτονικά νησιά κοντεύει να τρελλαθεί με αυτά που ακούει τις τελευταίες ημέρες.

1. Ο ένας λέει ότι κατά 99% θα εκραγεί το ηφαίστειο.

2. Ο άλλος ότι για πρώτη φορά στα χρονικά θα δημιουργηθεί νέο ηφαίστειο (χθες τα μάζεψε μετά από δημόσια παρατήρηση του συγγενή του Πρωθυπουργού).

3. Ο άλλος ότι οι σεισμοί προέρχονται από την άνοδο τη μάγματος.

4. Ο άλλο ανέφερε ότι το 5ρι τότε που είχε γίνει μάλλον ήταν ο κυρίως σεισμός και ότι θα έκανε τους υπολογισμούς του (μάλλον με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης που είναι αυθεντία) να το σιγουρέψει.

5. Πολλοί ότι θα τελειώσουμε σύντομα με μέγιστο τα 5R μετά βέβαια τις δικές μου εκτιμήσεις, τα 5 έγιναν 5,5 μετά 6 μετά λίγο παραπάνω από 6.

6. Ο άλλος ότι είναι σμηνοσειρά (λες και ο πολίτης καταλαβαίνει τι είναι η σμηνοσειρά)

7. Ο άλλος (μάλλον άσχετος με τη σεισμολογία» να δηλώνει ότι με υπολογισμούς του (!) όλοι αυτοί οι μικροί σεισμοί ξεθύμαναν το ρήγμα (όταν εγώ σε προηγούμενη ανάρτηση μου απέδειξα ότι η ενέργεια ενός 7ρι είναι 32,967 φορές της ενέργειας ενός σεισμού 4R!!) Δηλαδή όπως έλεγαν οι αρχαίοι «Πάρ' τ' αυγό και κούρευτο».

ΣΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ (δηλ. τι πιστεύω):

1. Η ακολουθία ΔΕΝ έχει εξασθενήσει (αυτό δε μπορείς να το ισχυριστείς όπως ακούω μέσα σε λίγες μέρες παρακολούθησης).

2. Έχει ΠΡΟσεισμικά χαρακτηριστικά.

3. Ηφαίστεια δεν εκρήγνυνται ούτε θα βγουν τα πράσινα πετροφάγα τέρατα (sic)

4. Το ποιο πιθανό (δε μπορώ να σας πω ποτέ ακριβώς) είναι να δώσει η ρηξιγενής ζώνη ένα σεισμό της τάξης των 6R αλλά οφείλουμε να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας και την μικρή πιθανότητα η μεγάλη αυτή ρηξιγενής ζώνη να φτάσει το ταβάνι των 7R (μην αρπάξουν το 7 κάποια κίτρινα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και το κάνουν σημαία για να μαζεύουν κλικ).

5. Εύχομαι να γίνει ο κυρίως σεισμός γρήγορα γιατί όσο καθυστερήσεις θα αυξάνει το αναμενόμενο μέγεθος.

6. Δυστυχώς είτε έχει γίνει είτε δεν έχει γίνει ο κυρίως σεισμός θα έχουμε για μεγάλο διάστημα της τουριστικής περιόδου σεισμούς.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Αν γίνουν 6R στην περιοχή της ακολουθίας σίγουρα θα υπάρξουν σημαντικές κατολισθήσεις στα πρανή με στατικά προβλήματα σε μερικά κραυγαλέα με κατασκευαστικές παρανομίες κτήρια.

2. Επειδή το ρήγμα είναι κανονικό με μια συνιστώσα προς την κατεύθυνση του νησιού ο σεισμός θα επηρεάσει περισσότερο την Οία.

3. Τσουνάμι θα γίνει αλλά θα είναι μικρό (λίγων μέτρων).

4. Αν πάρουμε το πολύ λιγότερο αλλά υπαρκτό σενάριο των 7R τότε θα δημιουργηθούν πολλαπλάσιες των παραπάνω επιπτώσεις και πολλές αστοχίες στη Σαντορίνη, Αμοργό και τα γύρω νησιά και με σημαντικό τσουνάμι που θα φτάσει αρκετά μακριά.

ΑΝ ΕΜΕΝΑ ΕΚΕΙ ΤΗ ΘΑ ΕΚΑΝΑ

Εκτός από την πιστή εφαρμογή των μέτρων που πρότειναν οι επιτροπές.

1. Θα εφάρμοζα τα γνωστά μέτρα σεισμικής προφύλαξης. Χθες είδα ένα ρεπορτάζ από μπαρ που τα μπουκάλια ήταν χωρίς κάποια στοιχειώδη προφύλαξη, ελεύθερα στα επάνω ράφια. Θα φταίει ο σεισμός μετά αν ο μπάρμαν φάει κανένα μπουκάλι με βότκα στο κεφάλι;

2. Αν το σπίτι μου είναι παλιό ή αν υπάρχουν κάποιες εμφανείς (ακόμα και τριχοειδείς) ασυνέχειες στους τοίχους ζητάμε να το ελέγξει ένας μηχανικός.

3. Αν το σπίτι μου είναι πάνω στο φρύδι θα πήγαινα να μείνω προς την ενδοχώρα.

Φυσικά όλα τα κανάλια και όλες οι εκπομπές φιλοξενούν «αυθεντίες», πολλές άσχετες με τη Σεισμολογία, που ξεστομίζουν με ύφος χιλίων καρδιναλίων αμφιλεγόμενες απόψεις.

Χθες είδα ένα σοβαρό και έμπειρο σεισμολόγο, να τον κάνουν βόλτα, σε ζωντανή σύνδεση, με το ελικόπτερο του καναλιού πάνω από τη καλδέρα!

Φυσικά οι δημοσιογράφοι τη δουλειά τους κάνουν. Με την τρομολαγνία αυξάνουν τηλεθεάσεις.

Μου έκανε άσχημη εντύπωση όταν χθες απεκάλυψα στην ανάρτηση μου την προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση να διεμβολίσουν την επιτροπή τοποθετώντας αυθαίρετα άτομο με συγγενική σχέση με την ηγεσία και τους παρατρεχάμενους του, κανένας δεν αντέδρασε εκτός από το πρόεδρο της επιτροπής τον Ευθύμη το Λέκκα που επενέβη σε επίπεδο υπουργού.

Ούτε ένα σχόλιο ούτε ένα like από τους συναδέλφους της επιτροπής! Πρέπει να κάνουν τα καλά παιδιά μήπως και τσιμπίσουν κανένα προγραμματάκι φαίνεται … Καλά τόσα χρόνια δεν έχουν καταλάβει ότι αν δε σπάσεις αυγά ομελέτα δεν γίνεται; Μάλλον προτιμούν την ομελέτα με τα τοπικά Σαντορινιά ντοματάκια.

Για αυτό εγώ συνειδητά, παρά τις άπειρες και πιεστικές προσκλήσεις που δέχομαι καθημερινά, αρνούμαι να συμμετέχω σε αυτό το γαϊτανάκι της μαιντανοποίησης.

Μου ανέφεραν ότι δέχονται τηλεφωνήματα από απλούς πολίτες να με βγάλουν στα κανάλια τους, δηλαδή να συμμετάσχω σε ένα show που δεν θα μπορώ να ξετυλίξω τις απόψεις μου και να με διακόπτουν αν λέω κάτι που δεν θα αρέσει στις ιδιοκτησίες των σταθμών τους.

Επέλεξα να αναρτώ τις όποιες απόψεις μου στον τοίχο μου που επισκέπτονται (το λέω από μετρήσεις του ΦΒ και δεν εννοώ τα like) εκατοντάδες χιλιάδες άτομα (τα οποία ευχαριστώ για την μεγάλη τιμή που μου κάνουν να με διαβάζουν) τα οποία με τη σειρά τους τις κοινοποιούν.

Και κάτι άλλο τώρα:

Χθες παρακολουθώντας τις δηλώσεις του προέδρου των πολιτικών μηχανικών Σαντορίνης, δεν πίστευα στα αυτιά μου.

Ακούστε τι είπε το άτομο: «δεν γίνεται η πολεοδομία να ελέγξει αν κάποιος πήρε άδεια για μια αποθήκη και έκανε ολόκληρη παράνομη και στατικά ευάλωτη κατασκευή αν δεν υπάρχει εκ των προτέρων καταγγελία»

Δηλαδή η στατική και πολεοδομική ορθότητα της περιοχής στηρίζεται στη ρουφιανιά!

Ακολούθως, σταματώ στην ορθή δήλωση του Πρωθυπουργού χθες κατά την χθεσινή επίσκεψη του: «Προλαμβάνουμε τα γεγονότα αντί να τρέχουμε να τα αντιμετωπίζουμε μετά».

Δεν τον είδα όμως να θέτει τον δάκτυλον επί (εις) τον τύπον των ήλων και εξηγούμαι:

Έπρεπε να έχει μαζί του ομάδα ικανών υπαλλήλων και μηχανικών από την κεντρική πολεοδομία Αθηνών, οι οποία για 10 μέρες θα είχαν πάρει όλους τους φακέλους των αμφισβητούμενων κατασκευών στο φρύδι της καλδέρας και θα τους είχαν ξεσκονίσει για πολεοδομικές κλπ παρανομίες.

Με τα στοιχεία αυτά και τον υπεύθυνο της πολεοδομίας Σαντορίνης, τον πρόεδρο του τοπικού τεχνικού επιμελητηρίου και φυσικά το Δήμαρχο να επισκεφθεί κραυγαλέες περιπτώσεις και να ζητήσει ΔΗΜΟΣΙΑ μπροστά στις κάμερες, το λόγο γιατί έγιναν, και να απαιτήσει άμεσα την καθαίρεση ΟΛΩΝ των αυθαιρεσιών και την ενίσχυση της στατικής επάρκειας διαφορετικά την αφαίρεση των αδειών λειτουργίας για όλα τα κτίρια.

Φυσικά, να απαιτήσει και εισαγγελική παρέμβασή για τους εμπλεκομένους ιδιωτικούς και δημόσιους λειτουργούς.

Με αβροφροσύνες με τους τοπικούς φορείς και καθυσυχαστικές σεισμολογικές δηλώσεις δε γίνεται δουλειά.

