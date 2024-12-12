Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε αγνοούμενος μοναχός

Νεκρός εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή «Μονοξυλίτη» Αγίου Όρους, 40χρονος μοναχός, η εξαφάνισή του οποίου είχε δηλωθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Καρυών, στις 29 Νοεμβρίου.

Με τη συνδρομή στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Όρους και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρυών, η σορός μεταφέρθηκε σε σημείο προσβάσιμο από θάλασσα και από εκεί μεταφέρθηκε με ιδιωτικό σκάφος στη στεριά.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

