Θεσσαλονίκη: Πορεία διαμαρτυρίας συνδικάτων ενάντια στον προϋπολογισμό

Πορεία διαμαρτυρίας σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης ενάντια στον αντιλαϊκό, όπως τον χαρακτήρισαν, προϋπολογισμό, πραγματοποίησαν συνδικάτα που συντάσσονται με το ΠΑΜΕ και άλλοι μαζικοί φορείς.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Βενιζέλου έκαναν πορεία, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, και επέστρεψαν στο αρχικό σημείο.

Πηγή: skai.gr

