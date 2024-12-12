Λογαριασμός
Πορεία διαμαρτυρίας συνδικάτων ενάντια στον προϋπολογισμό στη Θεσσαλονίκη

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Βενιζέλου έκαναν πορεία, κρατώντας πανό- Εκαναν πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στον προϋπολογισμό 

Θεσσαλονίκη: Πορεία διαμαρτυρίας συνδικάτων ενάντια στον προϋπολογισμό

Πορεία διαμαρτυρίας σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης ενάντια στον αντιλαϊκό, όπως τον χαρακτήρισαν, προϋπολογισμό, πραγματοποίησαν συνδικάτα που συντάσσονται με το ΠΑΜΕ και άλλοι μαζικοί φορείς.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Βενιζέλου έκαναν πορεία, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, και επέστρεψαν στο αρχικό σημείο.

