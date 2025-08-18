Λογαριασμός
Είχε καταπιεί 100 συσκευασίες κοκαΐνης - Συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Δείτε φωτογραφίες

Ένας άνδρας από τη Βραζιλία συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς κατηγορείται ότι μετέφερε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης με τη μέθοδο της κατάποσης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς είχε φτάσει στην Αθήνα μέσω Παρισιού και κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί περίπου 100 μικροδέματα της ναρκωτικής ουσίας.

