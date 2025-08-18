Σοκαριστικό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: 3 άτομα απανθρακώθηκαν, 2 σοβαρά τραυματίες

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08) στην Εγνατία Οδό Ξάνθης - Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φορτηγό συγκρούστηκε με δύο οχήματα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του xanthinea.gr, στο ένα όχημα βρίσκονταν 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 απανθρακώθηκαν και ένα άτομo μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός του φορτηγού ενώ στο τρίτο όχημα βρίσκονταν άλλα 4 άτομα τα οποία δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Σοκαρισμένοι οι διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό Ιάσμου - Ξάνθης, στο ρεύμα Κομοτηνής - Ξάνθης, λόγω του τροχαίου δυστυχήματος. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής - Πόρτο Λάγους - Ξάνθης και παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμων.

