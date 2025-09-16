Συνελήφθη άνδρας ως υπαίτιος της πυρκαγιάς στο δάσος του Υμηττού

Συνελήφθη σήμερα (16/9) ένας αλλοδαπός υπηκοότητας Παλαιστίνης, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε ο Ειδικός Ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η σύλληψη είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες.

Ο αλλοδαπός κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής:

Συνελήφθη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2025, κατόπιν εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), αλλοδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση του Υμηττού, στην περιοχή του δήμου Βύρωνα Αττικής.

Ο ανωτέρω κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.